Forte turbolenza: panico sull'aereo in volo tra Arabia Saudita e India

Watch: Kashmir bound flight hits air turbulence before landing. https://t.co/2yq6nO2Hhg pic.twitter.com/r7o6PUDC1y — The Kashmir Monitor (@Kashmir_Monitor) July 11, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aereo che viaggiava dalla capitale saudita Riyadh alla città indiana di Srinagar, nello stato del Kashmir, ha dovuto attraversare forti turbolenze prima dell'atterraggio, causando panico tra i passeggeri, secondo quanto riferito da Kashmir Monitor.Le persone a bordo, nella maggior parte dei casi stavano tornando a casa in India dopo lo stop aereo dovuto dalla pandemia. Per il forte spavento hanno iniziarono a pregare e urlare mentre l'aereo tremava i membri dell'equipaggio chiedevano ai passeggeri di spegnere le loro apparecchiature elettroniche per iniziare l'atterraggio.Quando l'aereo finalmente è atterrato, alcune donne hanno sollevato le mani al cielo come segno di sollievo e di ringraziamento, pregando dei versetti del Corano. Nonostante il forte spavento non ci sono notizie di feriti tra le persone a bordo.