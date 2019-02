Forte turbolenza in volo, aereo costretto ad atterraggio di emergenza: 8 feriti

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv — joe justice (@JoeJustice0) 13 febbraio 2019

Venerdì 15 Febbraio 2019, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 13:55

Unaha terrorizzato passeggeri e personale.e l'aereo è stato costretto ad un adopo un incidente dovuto a una turbolenza. Il volo della Delta Air Lines partito da Orange County, California, e diretto a Seattle, è stato poi costretto ad un volo d’emergenza a Reno, in Nevada, dopo i problemi in quota.Il volo è atterrato in sicurezza, ha fatto sapere un portavoce della compagnia, dopo aver fronteggiato alla turbolenza ed essersi assicurati della salute dei passeggeri. A terra 8 persone sono state portata in ospedale e 3 ricoverate per le ferite subite a causa del forte spostamento d'aria che ha fatto cadere diversi oggetti all'interno del velivolo. I 60 passeggeri, tutti molto scossi, sono stati poi trasferiti in un'area dell'aeroporto dove sono stati rifocillati e tranquillizzati in attesa del prossimo volo disponibile su Seattle.Uno dei passeggeri ha filmato l'accaduto e ha raccontato quello che è successo durante il volo, lodando il pilota e la sua capacità di fronteggiare il problema. «L'aereo ha fatto un tuffo nel vuoto, due volte», ha raccontato per poi aggiungere che tutto il personale ha gestito brillantemente la situazione.