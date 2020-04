Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni

Ultimo aggiornamento: 19:50

in Turchia. Ha scelto di andare su una scogliera parco Duden di Anatyla, dove da tempo attendeva di poter tornare. Si è messa, ma all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitata., di nazionalità kazaka, domenica scorsa è. La notizia è riportata dal NyPost e da Sputniknews Un volo di almeno 35 metri. La donna aveva scalato una barriera di sicurezza in modo che la sua amica potesse immortalarla in piedi sul bordo della scogliera con maestose cascate sullo sfondo. Poi l'incidente proprio di fronte all'amica che, sotto choc per il dramma vissuto, è riuscita comunque ad avvertire le autorità.Il corpo della vittima è stato trovato in acqua, privo di vita, ed è stato trasportatoa ll'obitorio dell'istituto di medicina legale di Antalya. Olesia Suspitsina, che aveva lavorato come guida turistica per cinque anni nella stessa regione, in precedenza aveva scritto in un post di Instagram: «Ammiro sempre la bellezza della natura turca. Questo è il mio paradiso».