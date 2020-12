«Che ore sono in questa foto?», il quiz della Cia (alla ricerca di agenti) fa impazzire il web

I quiz sui social sono qualcosa a cui siamo ormai fortemente abituati ma che sembrano non stancare mai. Basta pubblicare una foto e fare una domanda per stimolare tantissimi utenti: lo sanno tutti i social media manager e lo sa anche la Cia, che però sta fornendo dei test sui social per un motivo ben preciso, che va parecchio oltre il semplice 'gioco'.

L'agenzia di spionaggio degli Stati Uniti, infatti, è alla ricerca di nuovi agenti e da qualche tempo sta deliziando gli utenti di Twitter più curiosi con varie domande. L'ultima, in ordine di tempo, ha conquistato tutti: una foto aerea di una città innevata, in cui viene chiesto che ora è e si forniscono tre possibili risposte (ore 7, ore 11, ore 15). Gli utenti, quindi, devono mettere alla prova le loro capacità di analisi dei dettagli per dare la risposta giusta.

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test. What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

(SPOILER: ATTENZIONE DI SEGUITO LA SOLUZIONE AL QUIZ)

La risposta esatta è una sola e ci si arriva in modo abbastanza semplice e intuitivo: le ore 7. I dettagli decisivi per arrivare alla risposta giusta sono due: le luci dei lampioni ancora accese e le ombre emesse dal Sole che arrivano da Est. Più della metà degli utenti hanno indovinato la risposta esatta (53,1%), mentre il 33,9% aveva scelto la risposta delle ore 15 e il 13% aveva scelto come risposta le ore 11.

Non è la prima volta che la Cia propone sfide virali agli utenti sui social. A settembre era stata pubblicata una sfida decisamente più tradizionale: trovare 10 differenze tra due immagini apparentemente identiche. Solo i più attenti, però, sono in grado di individuare più di 10 differenze. Qui in basso potete trovare la soluzione.

Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA