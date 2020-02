Scoiattolo accoglie plastica per costruirsi la casa: la foto è virale

Heartbreaking photos of a #squirrel using #PLASTIC BAGS 'to build its nest' show the dismal impact of human litter on urban #wildlife

Uno scoiattolo è stato immortalato da un fotografo che è rimasto colpito dallo strano comportamento del roditore e ha deciso di fotografarlo.Mentre camminava nel quartiere londinese di Haringey, il fotografo Henry Jacobs è rimasto sorpreso nel vedere uno scoiattolo che raccoglieva della plastica. All'inizio l'uomo non ero sicuro che si trattasse di uno scoiattolo, ha raccontato all'agenzia SWNS, citata dai media locali.Il fotografo di 73 anni afferma che è una «vera vergogna» vedere un animale costretto a raccogliere rifiuti, e considera una «vergogna» che la gente «rovini» l'ambiente buttando l'immondiazia per strada. «Non capisco perché la gente non possa portarla a casa e metterla in un secchio», ha detto.

L'uso della plastica da parte degli scoiattoli per la costruzione dei loro rifugi è stato registrato per la prima volta in India nel 2018 dal dottor Mewa Singh dell'Università di Mysore.

L'inquinamento da rifiuti di plastica sta colpendo la flora e la fauna del mondo e ha già raggiunto livelli critici. Varie specie di animali marini, come tartarughe e balene, muoiono sempre più frequentemente a causa della deglutizione di plastica che galleggia nell'oceano.

