Frana a Casamicciola, Angela Merkel: «Sono in lutto per le vittime di Ischia»

Angela Merkel «è in lutto per le vittime» delle frane a Ischia.

In un comunicato, l'ex cancelliera tedesca, habitué dell'isola, ha scritto: «È con grande sgomento che seguo le notizie del disastro del maltempo e delle frane a Ischia. Conosco bene l'isola, a cui sono affezionata, come alla sua gente».

«Sono in lutto con loro per le vittime - prosegue la Merkel - e il mio pensiero va alle loro famiglie, a tutte le persone colpite dal disastro e ai soccorritori».