Frana la scogliera sulla spiaggia dei surfisti, morte 3 donne: festeggiavano la battaglia vinta sul tumore

Lunedì 5 Agosto 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 19:21

Stavano festeggiando l’inizio di una nuova vita. Il tumore era stato battuto e bisognava festeggiare con le persone che fino a quel momento erano state una spalla sulla quale appoggiarsi. Ma quello che doveva essere un momento di rinascita si è trasformato in una tragedia: tre donne di una famigliasono rimaste uccise dal crollo di una scogliera sulla spiaggia di Grandview , nel sud della California , 35 anni, sua madre, 65, ed, zia di Clave, sono morte sotto le macerie proprio mentre brindavano all’inizio di un nuovo capitolo della vita di: una parte diè franata sulla spiaggia uccidendo le tre donne sotto gli occhi degli altri familiari che non sono riusciti a far nulla per salvarle.La tragedia è avvenuta venerdì intorno alle 14.55 a, appena a nord di. I primi soccorritori, compresi i bagnini, si sono precipitati verso la montagna e si sono messi subito a scavare, cercando le vittime sotto le macerie. Un’altra persona è stata trasportata in ospedale con ferite lievi, mentre una quinta è stata curata per ferite superficiali.Almeno due delle vittime erano ancora intrappolate sotto i detriti quando sono arrivati i primi soccorritori: entrambe sono state trasportate in, dove sono morte poco dopo. La terza vittima è invece deceduta sul posto.Gli agenti hanno detto che la scogliera era instabile e l'area era stata isolata per tenere il pubblico lontano dai pericoli. La spiaggia da Ponto Beach a Carlsbad, che in un primo momento era stata chiusa, è ora nuovamente accessibile.«È stato orribile. Non riesco a immaginare di poter essere in spiaggia e che la propria vita possa essere spezzata così, in un battito di ciglia - ha detto Jackie Benedict che si trovava su posto al momento della tragedia - Immagino come si siano sentiti i parenti delle vittime che hanno assistito a tutto senza poter fare nulla. È veramente triste».«Siamo devastati dalla tragedia e il nostro cuore va alle vittime e alle loro famiglie. Siamo pronti a dare aiuto in ogni modo possibile - ha detto il sindaco di Encinitas, Catherine Blakespear - I nostri ingegneri e il team di pubblica sicurezza lavorano diligentemente per valutare le condizioni della scogliera».Nel 2000 la trentennemorì nelle vicinanze, quando un pezzo di scogliera largo 110 metri cadde su di lei e la seppellì. Nel momento in cui venne travolta Kowalczyk era sulla spiaggia di Leucadia a guardare il marito mentre faceva surf.Al momento non è chiaro cosa abbia causato il crollo di venerdì. Gli esperti sostengono che il fattore scatenante potrebbe essere la corrosione provocata dalle onde e dalle precipitazioni insistenti che si sono abbattute sulla zona.