Francesco Giorgi, chi è il bel fidanzato di Eva Kaili: così il "surfista dell'idroscalo" è arrivato a Bruxelles

A Bruxelles era soprannominato "il più bello del palazzo". E con Eva Kaili, vicepresidente dell’Eurocamera, formavano la coppia più affascinante del Parlamento. Francesco Giorgi, 35 anni, (9 in meno della fidanzata) ed Eva erano sulla bocca di tutti i membri del Parlamento europeo, e non solo per lo scandalo che li vede entrambi coinvolti. La Kaili, del partito socialista greco e da pochi mesi vicepresidente dell'Europarlamento, era stata ribattezzata Eva Kant, ma lui - più che Diabolik - veniva ricordato dagli amici come "il surfista dell''idroscalo". Giorgi è sotto arresto nell’ambito del cosiddetto Qatargate, l'indagine della magistratura belga contro alcuni membri del parlamento Europeo accusati di aver accettato denaro da Doha per ammorbidire la posizione dell'Ue nei confronti del Paese mediorientale che ospita i Mondiali di calcio in corso.

Qatargate, Francesco Giorgi (compagno di Eva Kaili) confessa: era lui a gestire i soldi in contanti

Chi è

Originario di Abbiategrasso e laureato alla Statale di Milano in Scienze Politiche, intraprende giovanissimo la carriera politica nei Democratici di Sinistra e arriva al Parlamento europeo nel 2009, prima come assistente di Antonio Panzeri (oggi sotto fermo nell’ambito della stessa inchiesta) e poi di Cozzolino (risultato estraneo ai fatti).

Cresciuto educato e cortese, orgoglio assoluto di papà Luciano, 66 anni, a capo dell’istituto comprensivo di Cisliano, un dirigente noto per le battaglie contro i docenti fannulloni e le sterili polemiche sindacali. Francesco è diventato grande all’oratorio, e dal padre, volontario sulle ambulanze e in parrocchia, ha imparato — avrebbe — a pensare al prossimo. Contattato dal Corriere della Sera il signor Luciano si rifiuta di rilasciare dichiarazioni: «Mi hanno ordinato di tacere e in ogni modo non avrei parlato».

Istruttore di vela

Grande appassionato e istruttore di vela, papà di Ariadne, la bimba che ha avuto proprio dalla Kaili, nel suo profilo Twitter scrive: “Il pessimista si lamenta del vento, l’ottimista aspetta che cambi, il realista aggiusta le vele”.

I soldi in casa

Nell’abitazione della coppia sono stati trovati “più sacchi” contenenti denaro in contante (circa 20mila euro), presumibilmente le mazzette con le quali il Qatar pagava gli europarlamentari per ripulire la sua immagine di paese ospitante i mondiali di calcio.La magistratura belga continua le indagini, per il momento su i due ci sono seri indizi di colpevolezza e c'è il sospetto che potrebbero venire fuori altri nomi illustri coinvolti in questo grave caso di corruzione internazionale.