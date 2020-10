Avignone, armato di coltello attacca gli agenti: «Ucciso dalla polizia». Gridava Allah Akbar

Ancora sangue in Francia. Dopo l'attentato di Nizza altro episodio drammatico ad Avignone. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia intorno alle 11.15. Gli agenti avrebbero reagito ad un tentativo di aggressione con un coltello, secondo quanto riporta la radio Europe 1. L'uomo al momento dell'agguato gridava Allah Akbar. L'attacco, confermato dal ministro dell'Interno francese è avvenuto circa due ore dopo l'episodio di Nizza, l'assalitore è morto in seguito alle ferite riportate nello scontro con i poliziotti.

BREAKING: 3 Knife Attacks targeting #France

1- Terror Attack at Cathedral in Nice, 3 dead (woman beheaded in church)

2- Attack in Avignon targeting Police

3- Guard at French Consulate in Jeddah #Saudi wounded in knife attack (AFP)https://t.co/6sD8c6ZwEE

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 29, 2020