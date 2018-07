Francia, il caccia sbaglia e rovina la bandiera: fumogeno rosso al posto del blu

Sabato 14 Luglio 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 15:16

La bandiera francese rovinata dall'errore di un caccia e due motociclisti si scontrano a terra. Non mancano gli imprevisti nella parata del 14 luglio a Parigi.Come documentano foto e video, diffusi anche sui social, uno dei 9 caccia che hanno solcato il cielo della capitale ha utilizzato un fumogeno del colore sbagliato: non blu, come i due aerei accanto, ma rosso. Risultato: la bandiera francese è stata disegnata in maniera rivedibile. A terra, invece, due motociclisti della gendarmeria sono stati protagonisti di una collisione, a bassissima velocità, proprio davanti alla tribuna ufficiale.