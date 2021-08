Covid, in Francia ancora in aumento le terapie intensive

In Francia continuano a preoccupare i numeri del contagio, in aumento a causa della variante Delta del Covid-19. Nelle ultime ore sono stati registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di 1.000 di dieci giorni fa, secondo i dati pubblicati dalla sanità pubblica. Con 136 nuovi ricoveri in 24 ore, la terapia intensiva ha accolto 1.510 persone oggi contro le 1.458 di ieri e le 1.099 una settimana fa. Il numero dei ricoveri in ospedale è salito a 8.425, anch'esso in aumento.

Francia, scende a 57 anni l'età media dei pazienti Covid, a 59 quella dei ricoverati in rianimazione

In calo invece il numero dei decessi: 32 rispetto ai 60 di venerdì. Sul fronte dei nuovi contagi, le autorità sanitarie ne segnalano 25.755 in 24 ore, un dato stabile nell'ultima settimana. Il tasso di positività è del 4,2%. Per quanto riguarda la vaccinazione, il 66,2% della popolazione ha ricevuto la prima dose, il 55,1% il ciclo completo.

Nonostante l'aumento die contagi i detrattori del Green Pass non si arrendono in Francia. Stando a quanto comunicato dal ministero dell'Interno di Parigi, circa 237mila persone sono scese in strada in tutto il paese nel corso della giornata di oggi, 17mila dei quali nella sola capitale. Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere in piazza nel paese per contestare le nuove misure.