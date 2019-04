Dalle tasse alle pensioni, ecco la ricetta di Macron per fermare i gilet gialli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 10:30

PARIGI - «Questo momento mi ha convinto di una cosa: che non avrò tregua» ha detto ieri nel salone delle Feste dell'Eliseo Emmanuel Macron. «Questo momento» sono i Gilets Jaunes, i tre mesi di Dibattitto Nazionale, e anche la conferenza stampa la prima dalla sua elezione cui ha ceduto per rilanciare il suo mandato, rispondere al movimento di rivolta che va avanti da novembre, costruire «una nuova tappa», un «nuovo atto» della sua presidenza.Seduto dietro una scrivania davanti a più di trecento giornalisti e accanto al governo schierato al completo, Macron ha fatto (poca) autocritica, risposto ad alcune richieste dei Gilets Jaunes, come i tagli alle tasse, l'aiuto alle pensioni più basse, l'introduzione di una quota di proporzionale nel sistema elettorale francese, mentre altre, come il referendum di iniziativa popolare o il ripristino della patrimoniale, le ha rispedite al mittente.