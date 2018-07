Francia, festeggiamenti e atti vandalici per la vittoria della nazionale francese ai Mondiali

Venerdì 20 Luglio 2018, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 16:06

I festeggiamenti francesi per la conquista della Coppa del Mondo sono stati caratterizzati non solo dalla trasbordante allegria dei tifosi d'oltralpe, ma anche da diversi atti vandalici.Mentre la maggior parte dei francesi esultava per la vittoria del Mondiale di Russia, si registravano, però, incosueti atti di violenza. Nella città di Grenoble, per esempio, circa 300 ragazzi, alcuni dei quali con il volto coperto hanno danneggiato le vetrine di alcuni negozi e derubato degli autobus come mostrato dalle immagini dei video che sono poi circolate sulle piattaforme social.Il video pubblicato di seguito, registrato durante la notte dei festeggiamenti francesi, mostra alcuni giovani mentre rubano alcune valigie da un bus turistico in corsa.