Francia, fiamme in un grattacielo nella banlieue: morti una donna e 3 bimbi

Una donna e tre bambini, probabilmente della stessa famiglia, sono morti in un incendio scoppiato in un grattacielo di Aubervilliers, nella banlieue nord di Parigi.Lo riferiscono i media francesi, aggiungendo che si tratta di un bilancio provvisorio perché i soccorsi non hanno ancora controllato tutti gli appartamenti. Altre nove persone sono rimaste ferite, tra cui tre pompieri, ha precisato un portavoce dei vigili del fuoco, citato dal sito di Le Parisien.Tre persone sono state tratte in salvo, mentre le autorità locali hanno disposto l'apertura di una palestra per ospitare i residenti sfollati. Le fiamme sono partite nel pomeriggio da un appartamento del 17esimo piano dell'edificio, dove i corpi delle vittime sono stati ritrovati solo dopo le 21.L'incendio, di cui non si conosce ancora l'origine, si è poi propagato al 18esimo e ultimo piano, e a quelli inferiori. Un centinaio i pompieri intervenuti.