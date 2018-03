Francia, il gendarme eroe ucciso dal terrorista si è sposato in punto di morte

Il tenente-colonnello Arnaud Beltrame, morto questa mattina dopo essersi volontariamente offerto in ostaggio al terrorista Radouane Lakdim in cambio della libertà per una donna, è stato unito in matrimonio religioso con la sua compagna questa notte, poco prima di morire. Padre Jean-Baptiste, un sacerdote che conosceva bene Arnaud e la compagna Marielle, è arrivato di corsa nella hall dell'ospedale di Carcassonne, quando ormai l'ufficiale dei gendarmi era moribondo. Il religioso ha chiesto di vedere Arnaud, che da alcune settimane, insieme con Marielle, con la quale erano già sposati civilmente, avevano dedicato «una trentina di ore» alla preparazione del matrimonio cattolico. La data delle nozze religiose era stata fissata per inizio giugno. «Prego - ha detto padre Jean-Baptiste dopo un'ora in sala rianimazione al capezzale dell'ufficiale con la sua compagna - per queste nozze. Gli ho impartito il sacramento del matrimonio e quello dell'estrema unzione».

Sabato 24 Marzo 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 17:26

