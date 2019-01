Francia, i Gilet gialli sbarcano sul web: pronti per una lista alle Europee

Cambia pelle il movimento dei gilet gialli e da gruppo di protesta spontanea si sta trasformando in movimento organizzato. Il primo passo è un portale web chiamato "Le vrai débat", il vero dibattito e proprio su questo sito l'annuncio: un gruppo di gilet gialli si candiderà con una lista alle Europee di cui la capolista sarà Ingrid Levavasseur.

Un modo di rispondere ad un'analoga piattaforma internet lanciata nei giorni scorsi dal governo nel quadro del 'Grande dibattito nazionale" promosso dal presidente Emmanuel Macron. Presentata in diretta sul gruppo Facebook di Maxime Nicolle, meglio noto come 'Fly Rider', la futura interfaccia ha come obiettivo di raccogliere le rivendicazioni delle casacche gialle. Il 7 gennaio scorso, il vicepremier italiano e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, tese una mano al movimento francese proponendo, tra l'altro, di mettere a loro disposizione «alcune funzioni del sistema operativo Rousseau

per esempio call to action per organizzare gli eventi sul territorio o il sistema di voto per definire il programma elettorale e scegliere i candidati da presentare alle elezioni. Una proposta seccamente respinta dai diretti interessati che nel frattempo, però, si stanno organizzando per conto loro. Per una strana ironia, riferisce Le Monde, il sito 'Le vrai Débat', on-line - salvo sorprese - entro il fine settimana - si affida alle stesse tecnologie della piattaforma informatica del grande dibattito "governativo". Entrambi i siti sono stati sviluppati dalla società 'Cap Collectif'. La settimana scorsa venne inoltre annunciato l'avvio di "GJ-France", l'applicazione per Android dei Gilets-Jaunes presto disponibile anche su iOS. E prestosarà attivata una raccolta fondi.

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA