Francia in rivolta contro le riforme: impiccato un pupazzo di Macron

Domenica 8 Aprile 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 20:01

Clima sociale sempre più avvelenato in Francia, che a 50 anni dal Maggio 1968 sta vivendo una primavera caldissima. Treni, aerei, statali, università, la protesta contro le riforme di Emmanuel Macron diventa ogni giorno più incandescente, il dialogo è rotto, gli scioperi mettono a dura prova la pazienza dei francesi.Oggi, nuova escalation con le immagini shock di un manichino spuntato da un corteo a Nantes, con la testa di un Macron impiccato e poi bruciato dai manifestanti. Il pupazzo, in giacca e cravatta scuri, sulla testa la foto di Macron, era piuttosto impressionante nella riproduzione delle fattezze del presidente. Manifestanti incappucciati e col passamontagna lo hanno «impiccato», poi dato alle fiamme. Era un corteo di 2.000 persone contro la politica del governo e in particolare contro le riforme dell'università - che modifica l'accesso, secondo gli studenti inasprendo i criteri di selezione - e delle Ferrovie, che prevedono fra l'altro la soppressione dello statuto finora intoccabile degli «cheminot». La messinscena della «condanna a morte», con un manifestante che ha infierito a calci contro il manichino prima che fosse dato alle fiamme, ha scioccato molti dirigenti del partito di Macron, La Republique en Marche. Anche perché un portavoce del sindacato ha dichiarato di essere «solidale» con i giovani che hanno bruciato il manichino di Macron: «è più che mai necessario non soltanto farlo vacillare sul suo piedistallo - ha detto il portavoce di 'Solidaires' - ma anche di fargli restituire il maltolto». «Immaginate se ci fosse stata una manifestazione di un comitato di utenti delle ferrovie esasperati dagli scioperi - ha commentato il presidente dell'Assemblea nazionale, Francois de Rugy - e che si fosse mostrato Philippe Martinez (leader del sindacato Cgt, ndr) strangolato con la corda al collo. Tutta la sinistra chiederebbe unanime una condanna». Per la deputata LREM Valerie Sauviat-Duvert si tratta di «istigazione ad uccidere» e di comportamenti «medievali».Intanto, oggi e domani ancora treni fermi, circolerà solo un TGV su 5 e la ripresa è annunciata al rallentatore soltanto martedì mattina. Se non ci saranno schiarite, qualche giorno di tregua, poi nuovo blocco, ad un ritmo serrato per tre mesi, secondo le minacce dei sindacati. Una decina di università sono occupate contro la riforma, mentre il personale navigante e di terra di Air France continua nel suo calendario di scioperi, 7 giorni in totale nel mese di aprile, per chiedere un aumento salariale del 6% in media. Il premier, Edouard Philippe, ha ribadito oggi in una serie di interviste, che il governo è «determinato ad andare fino in fondo». E c'è attesa, giovedì, per l'intervento in diretta tv di Emmanuel Macron durante il tg delle 13, il primo da quando è esplosa la crisi sociale. Nel frattempo, il presidente lima il piano di privatizzazioni a partire dalla vendita di una quota della società delle lotterie e scommesse Fdj. Il piano verrà presentato il 16 maggio e includerà anche l'operatore aeroportuale Aeroports de Paris e l'ex monopolista del gas Engie.