Francia prima per investimenti stranieri. Arrivano 30.000 posti di lavoro in più

La Francia è il paese più attrattivo per gli investitori stranieri in Europa. Per il secondo anno consecutivo è davanti a tutti nella speciale classifica. «Primi! Per il secondo anno consecutivo, la Francia resta il Paese europeo che attrae più investitori stranieri», ha esultato in un tweet il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo che si tratta di «un'eccellente notizia, con ripercussioni concrete, con la creazione, tra l'altro, di maggiori posti di lavoro (30.000 in più)». Secondo lo studio dell'istituto EY, in Francia, il numero di investimenti diretti stranieri è tuttavia calato del 18% lo scorso anno rispetto al 2019, per un totale di 985 progetti. Al livello europeo, il calo medio è stato del 13%.

L'inflessione è stata del 12% nel Regno Unito, che tallona la Francia, con 975 progetti e del 4% in Germania (930 progetti). Gli investitori intervistati da EY ritengono tuttavia che la Francia, dove il peso dell'industria aeronautica e del turismo sono importanti, «ha difeso relativamente bene la sua attrattività» durante la crisi sanitaria legata al coronavirus, in particolare, «grazie alle misure di sostegno e al recovery fund».