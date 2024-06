Continua a tremare il paesaggio politico francese: prima il trionfo dell’estrema destra e il tonfo di Macron alle Europee, poi la decisione del presidente di sciogliere l’Assemblea e andare alle elezioni, poi ieri altra scossa sismica, il capo dei neogollisti Eric Ciotti ha deciso di passare il Rubicone e stringere un accordo elettorale con il Rassemblement National. I grossi nomi della destra classica insorgono: gridano al tradimento, a un’alleanza «contro natura», alla fine della destra storica francese. Macron, che avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa alle 19, ha deciso di rinviare tutto a oggi. Dubita? «Zero, dicono nel suo entourage, è carico e vuole vincere».

Dopo la mossa di Macron, i politologi francesi evocano l'Italia

LO SCACCHIERE

Parlando con alcuni cronisti, il presidente ha fatto sapere che la sua decisione «apre una nuova epoca». Un’epoca che però fa paura in Europa, dove l’incertezza e la ricomposizione a tappe forzate del panorama politico francese si è fatta sentire anche sulle borse e lo spread. Ieri a passare e ripassare sulle tv non è stato Macron, ma l’ultimo messaggio da presidente che il neogollista Jacques Chirac rivolse ai francesi nel marzo 2007: «Non scendete mai a patti con l’estremismo, il razzismo, l’antisemitismo, il rifiuto dell’altro. Nella nostra storia, l’estremismo ci ha portato sul bordo dell’abisso. È un veleno». Il neogollista Chirac rifiutò di dibattere con Jean Marie Le Pen, il suo successore oggi alla guida dei neogollisti, il presidente dei Républicains, stringe la mano a Marine Le Pen e Jordan Bardella: «Abbiamo bisogno di un’alleanza con il Rassemblement National, ha detto Ciotti – Deve nascere una forza per opporsi all’impotenza del macronismo e al pericolo della France Insoumise». Il candidato premier per Rn Jordan Bardella non si è privato del piacere di annunciare questa storica presa per l’estrema destra: «Confermo che c’è un accordo tra il Rassemblement National di cui sono presidente e Les Républicains. Sosterremo dei candidati dei Républicains. Ce ne saranno diverse decine».

Ciotti ha precisato che l’accordo con partito di Le Pen e Bardella «riguarderà tutto il territorio nazionale» e che tutti «i candidati dei Républicains» che lo vorranno, non avranno «dei concorrenti del Rassemblement national’contro di loro» . Ciotti si è detto sicuro di avere «l’immenso sostegno dei militanti e la fiducia di molti parlamentari e candidati» e rifiuta «qualsiasi ipotesi di dimissione».Cosa che chiedono a gran voce molti grossi nomi del neogollismo, dal presidente del Senato Gérard Larcher, all’ex candidata alle presidenziali Valérie Pecresse, al capolista alle ultime europee François-Xavier Bellamy.

Dal campo presidenziale si sono tese subito le mani ai neogollisti della “destra repubblicana” che rifiutano «l’osceno connubio» con l’estrema destra. L’ex premier di Macron Edouard Philippe (che nel 2017 aveva lasciato la famiglia neogollista delle origini) e il ministro dell’Economia Bruno Le Maire, anche lui transfugo dalla destra, hanno subito invitato «tutti i repubblicani di destra, di centro e di sinistra» a unirsi al campo presidenziale. La linea e i tempi sono uguali per tutti: arrivare uniti al voto tra tre settimane. Attenti a non fare passi falsi sul cammino della normalizzazione, Le Pen e Bardella hanno invece rifiutato la proposta di alleanza del movimento Reconquete dell’identitario Eric Zemmour: «Impossibile un accordo a causa delle sue posizioni eccessive». Tutti cercano alleati. Macron compreso, che ieri ha fatto sapere – e oggi probabilmente lo ripeterà – che vuole «tendere la mano a tutti coloro che sono pronti a governare e a lavorare ad una radicalità ambiziosa».

LA POSIZIONE DI ATTAL

A condurre la campagna sarà il premier Gabriel Attal, che pure non ha accolto con entusiasmo la decisione di sciogliere l’Assemblea, di cui è stato informato quasi all’ultimo e che ha definito «brutale». In una riunione per galvanizzare truppe che appaiono disorientate, Attal ha lanciato subito la sfida in direzione dell’estrema sinistra, fustigando la costruzione di un’alleanza tra la gauche socialdemocratica ora guidata da Raphael Glucksmann e la sinistra radicale della France Insoumise di Mélenchon. «Voi incarnate la stabilità contro il caos – ha detto Attal ai suoi – l’orgoglio contro il ripiegamento su se stessi». Le cifre non pronosticano niente di buono per Macron: secondo un primo sondaggio (comunque ancora molto incerto, a liste non ancora definite) il blocco delle destre con il Rassemblement National finirebbe al 35 per cento al primo turno del 30 giugno, contro il 25 per cento al Fronte Popolare delle sinistre e appena il 18 per cento a Renaissance di Macron.