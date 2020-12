Francia, gendarmi intervengono per sedare una lite tra coniugi: gli sparano e danno fuoco alla casa, 3 morti

Tre gendarmi sono stati uccisi e uno è rimasto ferito in una frazione vicino Puy-de-Dome, nella Francia centrale. Secondo i media locali, gli agenti erano stati allertati per una lite domestica e sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco al loro arrivo poco dopo mezzanotte. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un sospetto di 48 anni che poi ha incendiato la casa. Gli agenti erano intervenuti per soccorrere una donna che si era rifugiata sul tetto dell'abitazione.

Uccide i figli a Padova, la corsa disperata verso la porta: Pietro e Francesca hanno tentato di scappare dal padre

Ultimo aggiornamento: 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA