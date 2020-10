Francia, Macron annuncia il lockdown: «Scuole aperte, bar e ristoranti chiusi. Stop movimenti tra Regioni»

Nuovo lockdown in Francia: lo ha annunciato il premier Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione, in cui ha illustrato le nuove misure anti Covid.

«Dobbiamo dare un colpo di freno brutale ai contagi altrimenti per metà novembre i nostri ospedali saranno saturi - ha spiegato Macron - la mia responsabilità è proteggere tutti i francesi al di là della difficoltà delle decisioni da prendere». La stretta adottata finora contro la seconda ondata del coronavirus, come il coprifuoco nelle zone di allerta massima, è stata «utile ma non sufficiente, ma ora non basta, non basta più. Il virus circola in Francia ad una velocità che neanche le previsioni più pessimistiche avevano previsto - ha aggiunto Macron - Siamo sommersi dall'accelerazione improvvisa dell'epidemia, come ovunque», ha detto, aggiungendo che la seconda ondata sarà «più dura e letale della prima».

Chiusi bar, ristoranti e negozi non essenziali

Il nuovo lockdown però non riguarderà le scuole, che rimarranno aperte. I bar, i ristoranti e i «negozi non essenziali» chiuderanno in Francia a partire da venerdì prossimo. Il presidente ha spiegato che «i negozi definiti a primavera come non essenziali, in particolare bar e ristoranti, resteranno chiusi», ma «l'economia non deve né fermarsi, né crollare». «L'attività continuerà con maggiore intensità, il che significa che gli sportelli dei servizi pubblici resteranno aperti, come anche le fabbriche e le aziende agricole. Uffici e lavori pubblici continueranno a funzionare».

«Asili, scuole elementari, licei e collegi resteranno aperti», mentre le lezioni all'università torneranno online. Macron ha poi fatto sapere che sarà vietato «spostarsi da una regione all'altra» e che per muoversi dal proprio domicilio sarà nuovamente necessaria l'autocertificazione. Lo smart working sarà «di nuovo generalizzato».

I cittadini potranno uscire per andare al lavoro ma il presidente ha raccomandato di limitare tutte le altre uscite. «Ogni 15 giorni faremo il punto della situazione - ha spiegato Macron - e vedremo se si possono alleggerire alcune misure».

Francia, contagi record

Intanto i contagi in Francia toccano livelli record, con 69.854 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva: è quanto è emerso dai dati Santé Publique France, a pochi minuti dall'intervento del presidente Emmanuel Macron.

Traffico record nei dintorni di Parigi

E in attesa del discorso si è registrato un traffico record nell'area metropolitana di Parigi. Alle 18.10 il sito Sytadin segnalava 435 chilometri di code sulle strade, oltre due volte la media del traffico abituale. I media s'interrogano sulle ragioni del traffico, che potrebbe essere dovuto al desiderio di arrivare presto a casa per ascoltare il presidente, fare una scorta di spesa o trasferirsi in campagna prima che scatti il confinamento.

