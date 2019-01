Francia, Macron perde un altro collaboratore: si dimette il portavoce Fort

Nuova grana per Emmanuel Macron, in caduta libera nel sondaggi. A tre mesi dall'insediamento il direttore della comunicazione e ghost writer del presidente francese Sylvain Fort lascerà l'Eliseo. Sylvain Fort aveva preso in mano la comunicazione di Macron a settembre, dopo le dimissioni del portavoce Bruno Roger-Petit, che a sua volta aveva retto appena un anno nel ruolo. Fort si è limitato a dire di avere «una relazione eccezionale, che resterà intatta» con Macron e di avere sempre pensato che la sua «missione» non sarebbe stata eterna. La sua partenza dovrebbe avvenire subito dopo aver finito di lavorare a una lettera ai francesi promessa dal capo dello Stato. Reclutato dal candidato di En marche! nel settembre 2016 per aiutarlo a conquistare l'Eliseo, Sylvain Fort è stato il capo dell'unità di comunicazione del movimento durante la campagna presidenziale. Poi è tornato nell'ombra in un ruolo più defilato di consigliere. Tuttavia, è stato richiamato in prima linea già nell'estate del 2018, al culmine del caso Benalla: mentre tutti i suoi consiglieri all'Eliseo, come appunto Bruno Roger-Petit, sembravano sopraffatti dalla crisi e incapaci di proteggerlo il presidente aveva scelto di basarsi sul suo nucleo storico, di cui Sylvain Fort era uno dei pilastri.

Giovedì 3 Gennaio 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 15:24

