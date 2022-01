Francia, mascherine obbligatorie anche per i bimbi dai 6 anni in su e divieto di vendita e consumo di bevande sui trasporti

Mascherina obbligatoria anche per i bambini in Francia. Il governo francese ha esteso l'obbligo della mascherina sui bus e nei luoghi pubblici anche ai bambini a partire dai 6 anni. Lo stabilisce un decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale d'oltralpe. La misura - riportano i siti francesi - scatterà da lunedì 3 gennaio e riguarderà i trasporti pubblici, i luoghi aperti al pubblico compresi i ristoranti, i centri sportivi e quelli di culto. La decisione arriva a pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo le Festività.

Questo obbligo finora riguardava solo i bambini a partire da 11 anni. Ora si applicherà nei trasporti pubblici, nelle barche, negli aerei e nei veicoli (compresi i taxi e i VTC), così come nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni di trasporto pubblico e nelle aerostazioni, afferma il decreto.

Le port du masque va être obligatoire dès 6 ans à partir de lundi dans les transports et pour les déplacements dans les restaurants, selon un décret paru au Journal officiel. Une obligation qui concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans #AFP pic.twitter.com/epPKPEbjtm — Agence France-Presse (@afpfr) January 1, 2022

L'accesso a queste aree e mezzi di trasporto «sarà rifiutato a qualsiasi persona che non rispetti questo obbligo». Da lunedì e «fino al 23 gennaio 2022 compreso, la vendita e il servizio per il consumo a bordo di alimenti e bevande sono vietati durante i viaggi all'interno del territorio metropolitano» o d'Oltremare. «Sui viaggi a lunga distanza, questa misura sarà applicata con discrezione, in particolare per i bambini piccoli e per permettere loro di dissetarsi», ha detto martedì un portavoce del ministero dei Trasporti. I ristoranti e gli stabilimenti di bevande potranno accogliere il pubblico solo da lunedì fino al 23 gennaio compreso «se le persone accolte hanno un posto a sedere», si legge anche nel decreto, confermando un annuncio di Jean Castex.