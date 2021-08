Francia, scende a 57 anni l'età media dei pazienti Covid, a 59 quella dei ricoverati in rianimazione

In Francia scende a 59 anni l'età media dei pazienti Covid in rianimazione, mentre quella dei ricoverati nei vari reparti è di 57. L'85 per cento di loro non ha completato l'iter vaccinale. Lo scrive Le Figaro raccogliendo testimonianze di diversi medici che spiegano come, nella quarta ondata della pandemia, i pazienti ricoverati siano sempre più giovani.

A differenza della prima ondata in cui l'età media dei pazienti ricoverati era di 68 anni, poi di 72 durante la seconda, ora è 57 secondo l'ultimo rapporto del Sistema sanitario francese. In terapia intensiva, anche l'età è diminuita drasticamente. Se era tra i 63 ei 70 anni durante le ondate precedenti, oggi si scende a 59 anni.

Nel frattempo l'istituto tedesco di salute pubblica Robert Koch Institut ha inserito la Francia meridionale e la Corsica tra le zone ad alto rischio covid. Da domenica, i viaggiatori non vaccinati o non guariti dal covid che arriveranno in Germania dalle regioni francesi di Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra e la Corsica, così come dai territori d'oltremare Guadalupe, Martinica, Réunion, St. Martin e St. Barthelemy, dovranno osservare una quarantena di 10 giorni oppure presentare un test negativo dopo 5 giorni. L'Olanda è invece uscita dalla lista per l'inversione di tendenza dei contagi. Fuori dall'Europa l'Rki classifica altri Stati come luoghi ad alto rischio, per esempio: Marocco, Algeria e Senegal, Thailandia e Filippine, Messico, Honduras e Trinidad e Tobago.