Gilet gialli, Macron apre ma pensa alla linea dura

Lunedì 3 Dicembre 2018, 11:00

PARIGI - I tag sono stati ripuliti soltanto nel primo pomeriggio dall'Arco di Trionfo. Quando, alle undici di ieri mattina, Emmanuel Macron si è raccolto davanti alla fiamma del milite ignoto, ha potuto costatare i danni del terzo sabato di rivolta dei Gilets Jaunes. E ha potuto anche ascoltare: dall'altra parte della piazza, un gruppo con e senza gilet urlava Macron Démissions! Macron mafieux!. Qualcun altro, però, applaudiva: Courage Président!. La ferita della protesta dei gilet gialli resta aperta. Ieri, appena atterrato da Buenos Aires dove aveva partecipato al G20, Macron è passato sui luoghi della guerriglia di sabato, l'Etoile, l'avenue Kleber. Poi è andato all'Eliseo per una riunione di crisi con il premier Philippe, il ministro dell'Interno Castaner e quello della Transizione Ecologica de Rugy. Non ha fatto dichiarazioni. Soltanto una parola via twitter: merci, grazie alle forze dell'ordine.