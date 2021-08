Covid, in Francia 5 milioni di persone prioritarie per terza dose

La Francia rialza la guardia contro il coronavirus e vara una serie di misure per arginare una crisi che, ha detto il presidente Emmanuel Macron, «non è alle spalle e durerà ancora diversi mesi». Nel Paese cinque milioni di persone anziane o considerate ad «altissimo rischio» sanitario vengono considerate proritarie per la terza «dose di richiamo» anti-Covid annunciata ieri dal governo francese: è quanto riferito oggi dal ministero della Salute di Parigi. Si vanno così precisando i contorni della campagna vaccinale annunciata ieri dall'attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron. «Allo stato attuale questo riguarda circa 5 milioni di persone», ha precisato il ministero, facendo il punto sulla vaccinazione contro il nemico invisibile. Un dato che include principalmente gli ultraottantenni e le persone più fragili e vulnerabili. Anche se la lista dei prioritari va ancora stilata formalmente, in vista di un'apertura delle prenotazioni dal primo settembre per iniezioni a partire dal 15 settembre.

Da metà settembre scatterà anche una stretta sugli ingressi. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha annunciato che Parigi intende rafforzare i controlli: il «100% dei viaggiatori provenienti da Paesi a rischio verranno controllati con test antigenico», ha spiegato al termine di un nuovo consiglio di Difesa sanitario dal Fort de Bregancon, la residenza estiva presidenziale affacciata sul Mediterraneo, nel sud del Paese., E mentre sale la preoccupazione anche per le isole francesi dei Caraibi, il governo francese ha anche annunciato l'eliminazione dei test gratuiti: quelli senza prescrizione medica diventeranno a pagamento da «metà ottobre».

La spinta ai vaccini riguarderà anche il rientro degli studenti, con l'allestimento di gazebo ad hoc vicino alle scuole. La priorità dell'odierna riunione era rivolta soprattutto all'impennata del coronavirus nelle Antille francesi. Macron ha evocato una situazione «drammatica» ed è stato deciso di estendere il lockdown «rigido» entrato in vigore a inizio settimana in Martinica anche alla Guadalupa. Questo implica la chiusura dei negozi non essenziali, delle locazioni stagionali, degli alberghi e delle spiagge. Il boom dei casi in Guadalupa richiede inoltre l'allestimento di un centinaio di posti letto in rianimazione, ha precisato da parte sua il ministro responsabile per i Territori d'Oltremare, Sébastien Lecornu, in occasione di una missione d'urgenza nelle Antille francesi, accompagnato da un rinforzo di 274 tra medici e personale sanitario e 60 pompieri.

