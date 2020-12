Camion sbanda e uccide due fratellini di 4 e 6 anni al minigolf: giocavano insieme ai genitori

Quel pickup che sbuca fuori dal nulla e i sorrisi di due bimbi che si spengono per sempre davanti agli occhi dei loro genitori che assistono alla distruzione della loro famiglia senza poter far nulla. Ha lasciato tutti sotto choc l’incidente avvenuto sabato scorso in un campo di minigolf di Panama City Beach, in Florida, dove una famiglia di Louisville, nel Kentucky, stava trascorrendo una vacanza.

Mentre i genitori Lauren e Matt e i due bambini, Addie, 6 anni, e Baylor Kirchgessner, 4, si divertivano a mettere in buca le palline, dalla strada un pickup è entrato sul campo del Coconut Creek Family Fun Park travolgendo i due bimbi davanti ai genitori. Il bimbo è morto sul posto, mentre la piccola è stata trasportata in ospedale dove è spirata poche ore dopo. Illesi, invece, i genitori che sono ancora sotto choc. Alla guida del pickup c’era Scott Donaldson di Panama City Beach che, per motivi al vaglio degli investigatori, ha perso il controllo del mezzo provocando il terribile incidente. Le accuse contro Donaldson sono sospese in attesa che gli agenti chiudano le loro indagini. «I pensieri e le preghiere degli agenti e dei cittadini sono con la famiglia che sta attraversando questo momento orribile» ha detto Debbie Ward, direttore delle comunicazioni della città di Panama City Beach.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Please consider supporting the Kirchgessner Family who experienced a tragic accident in Panama City, Florida resulting in the loss of their two children. Addie and Baylor were the children of Indiana PGA member Matt Kirchgessner and his wife Lauren. <a href="https://t.co/OYqAT8ihVx">https://t.co/OYqAT8ihVx</a></p>— Indiana Golf (@IndianaGolf) <a href="https://twitter.com/IndianaGolf/status/1335932727414190082?ref_src=twsrc%5Etfw">December 7, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Il Coconut Creek Family Fun Park è stato chiuso subito dopo l'incidente. Alcuni amici di famiglia hanno aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere soldi in sostegno della famiglia che ha perso Addie e Baylor, descritti come due bimbi «energici e amanti del divertimento. Abbiamo istituito questa pagina per aiutare i genitori, Lauren e Matt, per le spese di viaggio, il funerale e qualsiasi altra esigenza che possa aiutarli in questo periodo terribile».

