Freddy Rincon, incidente d'auto in Colombia: operato d'urgenza, è gravissimo

Grave incidente stradale per Freddy Rincon, il colombiano ex calciatore conosciuto in Italia per aver indossato la maglia del Napoli. Rincon altre quattro persone sono rimaste ferite a Cali, in Colombia, quando l’auto in cui era l'ex calciatore si è scontrata con un autobus: le Forze dell'ordine sono al lavoro per delineare la dinamica dell'incidente e per capire se proprio il colombiano era alla guida della vettura.

Rincon, oggi commentatore sportivo per alcuni media colombiani dopo la breve carriera da allenatore, è stato operato d’urgenza a causa di un grave trauma cranico ed è ora in prognosi riservata. Con la maglia del Napoli, il colombiano ha giocato nella stagione 1994/95, per poi andare al Real Madrid nella stagione successiva. Con la nazionale colombiano ha giocato tre edizioni dei Mondiali dal '90 al '98.