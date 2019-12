Fuga di gas ed esplosione, crolla edificio di tre piani nella località sciistica: otto morti, quattro sono bambini

Il bilancio è di otto persone morte, di cui quattro sono bambini. Un edificio di tre piani è crollato ieri in seguito a un'esplosione provocata da una fuga di gas. È succssso ieri notte nella località sciistica polacca di Szczyrk. I corpi delle vittime, che si presume siano componenti di due famiglie, sono stati trovati senza vita tra le macerie.



Circa duecento persone, tra vigili del fuoco e polizia, hanno preso parte alle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dell'area sottoposta all'incidente.

«Si tratta un'operazione molto difficile. Non ricordo un numero così elevato di vittime in un'esplosione di gas», le parole di Jacek Kleszczewski, capo dei vigili del fuoco della regione che si trova nel sud della Polonia. Un'utility locale del gas ha dichiarato che l'esplosione è stata probabilmente causata da un foro praticato in un impianto.

Ultimo aggiornamento: 19:53

