Fuga di gas a Londra, in strada 1.400 persone: evacuati anche un albergo e un night

Martedì 23 Gennaio 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 10:26

Circa 1.450 persone sono state evacuate da un nightclub e da un albergo di Londra, nel West End, a causa di una fuga di gas. Lo hanno riferito fonti dei vigili del fuoco, secondo cui l'allarme è scattato poco dopo le due ora di Londra, a Craven Street, nel cuore turistico della capitale britannica. Tutte le strade vicine sono state chiuse, come la stazione della metropolitana di Charing Cross, «per precauzione e si consiglia agli automobilisti ed ai motociclisti di evitare la zona». A provocare la fuga di gas sarebbe stata la rottura di una conduttura, si legge sul sito della Bbc.È stata identificata la rottura di una tubatura che oggi ha provocato una fuga di gas a Londra con conseguente evacuazione di circa 1.450 persone dalla zona attorno a Charing Cross, nel centro della capitale britannica. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che sono in queste ore al lavoro con i tecnici per cercare di riparare il guasto «quanto prima possibile». Al momento non sono segnalati timori per la salute pubblica, al di là dell'odore e della presenza di gas nell'aria nella zona attualmente cordonata dalla polizia, che si estende fino quasi a Trafalgar Square. Mentre proseguono i disagi e il caos al traffico si ripercuote su diverse aeree della città. Le stazioni di Charing Cross e Waterloo East restano chiuse, i servizi della metropolitana sono dirottati su altre linee. Inoltre, deviazioni e intasamenti si registrano per la circolazione dei bus e delle automobili.