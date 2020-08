Fulmine cade su un albero e i rami volano in tutte le direzioni

L'americana Sarah Ribardi stava lasciando la sua casa in Louisiana, USA, quando improvvisamente un enorme fulmine ha colpito un albero a pochi metri di distanza dalla sua abitazione, sparpagliando enormi schegge in tutta la zona circostante. La donna è riuscita a rientrare in casa e non ha riportato ferite.



Il momento esatto in cui il fulmine è caduto sull'albero è stato catturato da una telecamera di sicurezza e successivamente è stato condiviso dalla stessa Ribardi sulla sua pagina Facebook. «Ancora un passo e sarei rimasta gravemente ferita!», ha scritto la donna sulla pagina del suo profilo.



