Fulmine sul campo da golf, sei feriti durante il PGA Tour Championship

Domenica 25 Agosto 2019, 16:44

Almeno sei persone sono rimaste ferite durante il PGA Tour Championship, un torneo di golf che si è tenuto nella città americana di Atlanta, secondo quanto riferito da AP, per la caduta di un fulmine su un pino. I feriti sono stati portati in ambulanza negli ospedali vicini.La competizione è stata sospesa per circa 30 minuti a causa della tempesta che si è abbattuta sulla zona e ai presenti è stato consigliato di cercare rifugio per ripararsi. Poco dopo, però, un lampo ha colpito la cima dell'albero.«C'è stata una grande esplosione e poi una replica fortissima», ha raccontato all'agenzia Brad Uhl, uno dei testimoni. «Stava piovendo e tutti erano rannicchiati vicino all'albero ed è caduto il lampo».Il portavoce della polizia di Atlanta, James H. White III, ha spiegato che i feriti sono cinque uomini e un adolescente che avevano cercato rifugio sotto l'albero.