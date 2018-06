Fulmine lo colpisce in spiaggia durante una tempesta, muore un giovane di 33 anni

Martedì 26 Giugno 2018, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma indove un uomo è stato colpito e ucciso da unmentre era in. La vittima è il 33enneed è stata colpita domenica pomeriggio durante la tempesta che si è abbattuta su Siesta Key.I bagnini e il personale di emergenza hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, ma il fulmine non gli ha dato scampo. Hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato al Sarasota Memorial Hospital, dove è stato dichiarato morto. I bagnini hanno affermato di aver avvisato i bagnanti dell'imminente arrivo della tempesta, ma alcuni di loro non hanno ascoltato l'avvertimento.