Furia Trump contro l’intelligence Usa: «Tornate a scuola!»

Giovedì 31 Gennaio 2019, 10:10

È scontro frontale con i vertici dell’Intelligence.Oramai è cosa nota: nell’amministrazione Trump tutto è possibile, anche che l’America sia in guerra contro se stessa.«Tornate a scuola!», ha tuonato il presidente su Twitter.Il motivo?Il tycoon non ama essere contraddetto.E così, dopo aver millantato «straordinari successi» sul fronte Isis e più in generale in politica estera, il Commander in Chief si è affannato ad agitare lo spettro Iran che, a suo dire, starebbe testando nuovi missili e sarebbe oramai ad un passo dalla soglia del nucleare.Tutto falso secondo gli uomini chiave dei servizi segreti a stelle e strisce.Non ci sarebbe alcuna minaccia né alcun rischio imminente, non sarebbero in corso attività chiave di nessun genere, non si evidenzierebbe, infine, alcun progresso significativo con i talebani in Afghanistan.Una secca smentita, insomma. Mossa peraltro pubblicamente.Con Trump che, preso di petto, sbatte a sua volta i pugni sul tavolo.«Gli agenti dell’Intelligence sembrano estremamente passivi e naïf quando si parla dei pericoli collegati all’Iran. Sbagliano!». E ancora: «Quando sono diventato presidente l’Iran stava creando problemi in tutto il Medio Oriente, e oltre. Sin dall’uscita dal pessimo accordo sul nucleare, il loro atteggiamento è MOLTO diverso, ma restano comunque fonte di possibile pericolo e conflitto. Stanno testando missili (la scorsa settimana) e altro, e sono davvero vicini alla soglia. La loro economia si sta schiantando, e questa è la sola cosa che li tiene a bada. Occhio all’Iran. Forse l’Intelligence dovrebbe tornare a scuola!».Un doppio “cinguettio” quasi surreale. Più la solita strigliata elettorale che non il punto della situazione su un dossier tanto delicato. Grida figlie di una strategia dell’agitazione perenne che costringe Trump ad individuare necessariamente un cattivo di turno in grado di alimentare la sua retorica nazionalista.Questa volta, però, nel giocare al suo gioco preferito, il presidente rischia di mettersi contro proprio la sua nazione. E, ancor di più, chi quella stessa nazione è chiamato a proteggerla.