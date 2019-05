Venerdì 31 Maggio 2019, 15:38

Nel Regno Unito, le telecamere di videosorveglianza di un pub hanno registrato il furto del mobilio esterno del locale. I ladri sono arrivati sul posto a bordo di un furgone bianco e abilmente e in maniera molto veloce hanno preso e caricato sul loro mezzo tutte le sedie e i tavoli che erano a disposizione dei clienti del pub The White Lion, situato a Wrightington.L'episodio che è durato non più di due minuti, si è consumato in pieno giorno.Il mobilio sottratto al locale ha un valore compreso tra i 2000 e i 3000 euro. Su quanto accaduto, al momento sta indagando la polizia.