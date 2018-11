G20 ad alta tensione a Buenos Aires. Ultimatum Usa: «Pronti a tirarci fuori»

«O accettate il nostro linguaggio o noi non aderiremo alla dichiarazione». È già braccio di ferro per il comunicato finale del G20, con la delegazione di negoziatori Usa guidata dal falco John Bolton. Il consigliere nazionale per la sicurezza lancia un chiaro ultimatum: «Siamo impegnati - spiega una fonte della Casa Bianca - a lavorare per un consenso sul comunicato ma ci opporremo con forza a un linguaggio che pregiudichi le nostre posizioni e siamo pronti a tirarci fuori se necessario».

Le condizioni che Bolton avrebbe messo sul tavolo sarebbero almeno tre: nessuna menzione al libero commercio senza affiancarla alla definizione di «commercio equo», no al passaggio sulla necessità di un rafforzamento delle istituzioni commerciali internazionali (a partire dal Wto), nessun riferimento all'accordo sul clima di Parigi, quello da cui gli Stati Uniti si sono ritirati. Secondo le fonti dell'amministrazione Trump il presidente americano sarebbe in stretto collegamento con Bolton e ha chiesto di seguire direttamente, passo passo, gli sviluppi del negoziato, per evitare sorprese come avvenne al G7 canadese.



Conte stringe la mano a Putin. Stretta di mano fra il premier Giuseppe Conte e il presidente americano Donald Trump, subito dopo la foto di famiglia che ha dato il via al G20 di Buenos Aires. Poco dopo il premier ha salutato, anche in questo caso con una cordiale stretta di mano, il presidente russo Vladimir Putin, scambiando anche con lui alcune battute. Più tardi è previsto un intervento del premier alla sessione principale dei lavori.



La precisazione di Trump. «La questione dell'Ucraina è la sola ragione per cui è stato cancellato il meeting con Vladimir Putin», ha tenuto a precisare Donald Trump ai giornalisti che gli chiedevano se dietro alla decisione improvvisa ci fossero anche considerazioni legate agli ultimi sviluppi del Russiagate. Trump si è detto poi ottimista su un possibile accordo con il presidente cinese Xi Jinping. «Ci sono segnali positivi», ha detto durante un incontro bilaterale col premier giapponese Shinzo Abe. «Stiamo lavorando duramente», ha aggiunto spiegando come il suo consigliere economico, il 'superfalco' Larry Kudlow, sia in piena trattativa con le controparti cinesi.



Show di Putin con Bin Sallman. Non solo i sorrisi e la calorosa stretta di mano prima dell'inizio dei lavori: Vladimir Putin e Mohamed bin Salman, prima di sedersi uno a fianco all'altro al tavolo dei leader del G20, hanno dato vita a un vero e proprio show, del tutto inusuale, dandosi persino il cinque e tornando a stingersi vigorosamente la mano tra battute e risate, come mostrano le immagini tv. Il presidente russo e il principe ereditario saudita, sospettato di essere il mandante dell'assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, hanno continuato a parlare amabilmente una volta seduti. Questo mentre Emmanuel Macron e Theresa May si accingevano a sollevare il caso col principe.

Venerdì 30 Novembre 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA