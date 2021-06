«Gli dirò esattamente ciò che voglio che sappia».

Il faccia a faccia in programma tra Biden e Putin già quasi oscura il G7.

Il presidente americano atterra in Inghilterra e non le manda di certo a dire. Ancora riecheggia nell’aria quel suo «È un killer» di un mese e mezzo fa, ma, se possibile, in un hangar di truppe e di orgoglio a stelle e strisce, riesce ad andare persino oltre.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati