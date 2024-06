«Quando la Cina si sveglia, il mondo tremerà», disse un giorno Napoleone, più di due secoli fa.E, in questi giorni ditensionifra Cina e Occidente, il monito appare attuale. Se ne parlerà oggi e domani a Borgo Egnazia, in Puglia, dove si riunisce il G7, a livello dei capi di Governo delle sette maggiori economie occidentali (incluso il Giappone, socio onorario; un G7 ad ampio raggio: scorrendo i nomi degli invitati, assomiglia quasi di più a un G20… L’ordine del giorno dell’Occidente è carico: oltre ai tesi rapporti con la Cina c’è la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, per non parlare dell’IA (su cui interverrà il Papa), dellemigrazioni, del cambiamento climatico…

APPROFONDIMENTI Concorrenza a costi bassi: una vettura europea su 4 oggi viene prodotta in Cina Dazi alle auto cinesi, scontro con Pechino. Ma l’Europa si spacca G7, doppia sfida a Putin: accordo su asset russi e armi a Kiev. C'è un caso aborto

Forse è inevitabile che sui lavori andranno ad aleggiare anche temi di stretta attualità, dalle prossime elezioni Usa (condite dei processi a Trump e al figlio del Presidente Biden) ai risultati di quelle europee, all'esito delle proposte di tregua nel braciere medio-orientale Ma, guardando oltre l'attualità, forse il più importante punto dell'ordine del giorno sta nei destini di un continente che, da Borgo Egnazia, forse si può guardare col canocchiale: l'Africa e quel che rappresenta per l'ordine mondiale.

Napoleone non ha mai pronunciato storiche parole sull'Africa. Si è limitato a una velleitaria invasione dell'Egitto («dall'Alpi alle Piramidi»), senza aver dichiarato guerra e senza alcuna ragione che la giustificasse. Ma storiche parole sul nostro continente dirimpettaio parole più rassicuranti di quelle di Napoleone sulla Cina sono state pronunciate dalla "numero 1" del Fondo monetario, Kristalina Georgieva, in un discorso del gennaio scorso a Londra, all'"Africa Training Institute", discorso terminato su una nota augurale: «Un mondo prospero nel secolo a venire richiede un'Africa prospera».

Questa affermazione racchiude l'importanza del "secolo africano" che è al centro delle attenzioni del G7, e la presidenza italiana, nella persona di Giorgia Meloni, ha fatto bene a farne un cruciale tema per i grandi dell'Occidente. Nel citato intervento della Georgieva figurava il grafico che riporta le proiezioni della popolazione a fine secolo in quattro aree Africa, Cina, India, Europa: con quattro miliardi di abitanti una crescita continua dai livelli di oggi il "continente nero" avrà più persone di Cina, India ed Europa messe assieme.

La pressione

La pressione demografica che queste proiezioni implicano è terrificante. A meno che A meno che l'non vada a camminare con le sue gambe, con l'aiuto dei Paesi avanzati. Come dice il Fondo, ci sarebbero allora in quel continente più posti di lavoro e meno emigrazione. E dagli investimenti dei Paesi ricchi ci arriverebbero maggiori rendimenti, mentre gli arrivi dall'Africa che rallenteranno ma non si fermeranno renderanno i nostri sistemi pensionistici più solvibili. Si comprende allora perché il Fondo veda la prosperità del mondo legata strettamente alla prosperità dell'Africa.È bene che questo ricco e difficile ordine del giorno venga messo sui tavoli di Borgo Egnazia in un momento in cui l'economia mondiale dà segnali (vedi grafico) di netta ripresa. Ma la situazione internazionale è oggi così fragile che c'è bisogno di qualcosa che non si limiti alle "considerazioni finali" dei tanti comunicati dei G7 del passato, ricchi di meritorie ma vaghe promesse. C'è bisogno di una spallata unanime in favore del piano di tregua per, accettato da Israele e "quasi accettato" da Hamas. Una tregua che, per prevenire lacerazioni prossime venture, deve essere assortita da una forte presa di posizione in favore di una credibile "soluzione dei due Stati". C'è bisogno di un accordo su come utilizzare i fondi russi congelati in Occidente per aiutare l'Ucraina. Soprattutto, c'è bisogno di guardare lontano, con o senza il cannocchiale: l'Africa il "Piano Mattei" per investimenti non predatori in un continente ricco di materie prime e oggetto di passate rapine coloniali presenta una sfida per l'Occidente. Una sfida che va oltre la necessità di cancellare una parte vergognosa del passato, una sfida che va oltre la necessità di contrastare le incursioni russe e cinesi in Africa, una sfida che offre un partenariato benefico sia per noi che per loro: l'Africa ha bisogno dell'Occidente e l'Occidente ha bisogno dell'Africa.