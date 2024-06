L’impegno a fornire più armi all’Ucraina e lo sblocco degli asset russi congelati. Un nuovo alert a Mosca sul ricorso alla minaccia atomica. E, ancora, il pressing affinché le parti accettino l’accordo su Gaza o la definizione del ruolo della Cina nell’economia mondiale. I leader del G7 e quelli dei tanti Paesi outreach invitati da Giorgia Meloni non sono ancora atterrati all’eliporto dell’enorme masseria che li ospiterà quando, com’è ovvio, le prime bozze delle conclusioni iniziano a riempire di significato l’evento che durerà da oggi fino a sabato.

La vigilia è infatti dominata dalle anticipazioni degli annunci che arriveranno e di quelli che invece non ci saranno. Un work in progress che ha già creato un piccolo giallo. Dalla bozza dell’accordo negoziato dagli sherpa dei Sette, secondo fonti europee, l’Italia avrebbe ad esempio chiesto di estromettere il riferimento relativo alla volontà comune di garantire «aborti legali e sicuri». Una versione, questa, smentita da palazzo Chigi sottolineando come «le dinamiche negoziali sono ancora in corso». Il passaggio contestato al pari di molti altri è da considerarsi in continuità con quanto sottoscritto dai leader - Meloni compresa - ad Hiroshima lo scorso anno. Un paragrafo relativo ai diritti delle donne e all’uguaglianza di genere che, secondo fonti europee, è stato stoppato dagli sherpa italiani, causando più d’una perplessità. Del resto non sarebbe la prima iniziativa di questo tipo intrapresa dal governo nostrano che ha fatto discutere. Appena poche settimane fa infatti, l’Italia non ha sottoscritto la dichiarazione europea che impegna gli stati a garantire i diritti Lgbtqi+ sostenendo, con la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, che questa «nega l’esistenza di un’identità maschile e femminile».

Tornando a Borgo Egnazia - dove i lavori partiranno in mattinata e saranno alternati ad una visita al Museo Archeologico dell'antica città di Egnathia e ad un uliveto millenario all'interno dell'area della Fortezza di Pettolecchia - e alle bozze di conclusione, è stata invece trovata l’intesa per sbloccare gli asset russi congelati dopo l’invasione di Kiev. Il Belgio (dove si trovano fisicamente i beni) ha infatti rinunciato a tassare gli extra-profitti, garantendo non più 3 miliardi di dollari annui, ma 5. Incremento che dà la possibilità di emettere una garanzia o un’obbligazione vincolata alla restituzione dei 50 miliardi di dollari che Joe Biden è pronto a mettere sul piatto. Non solo, a questi saranno affiancati anche altri 5 miliardi aggiuntivi da parte del Canada e 2 da parte del Giappone. Se il Regno Unito lavora ad uno schema finanziario autonomo, Italia, Francia, Germania e il resto della Ue invece, dovranno attendere il prossimo Consiglio europeo di fine giugno per poter intervenire e “smontare” il meccanismo di proroga semestrale che paralizzava l’intesa (anche perché il prossimo semestre europeo è a guida di Viktor Orbàn). I fondi insomma saranno presto nelle mani di Volodymyr Zelensky - che prenderà parte alla sessione di lavori di oggi pomeriggio - senza (a quanto risulta in questo momento) vincoli di utilizzo ulteriori rispetto ai soli 2 miliardi giapponesi (che, non potendo Tokyo destinare risorse all’acquisto di armi, andranno nel bilancio di Kiev). In ogni caso nelle conclusioni ci sarà anche l’impegno ad «aumentare la produzione e le consegne» di armi «per aiutare l'autodifesa dell'Ucraina» ed un invito alla Russia ad evitare minacce nucleari «irresponsabili». Se a Pechino invece i Sette dovrebbero chiedere di smettere di sostenere la base industriale della difesa russa attraverso le catene di approvvigionamento (con inoltre un rimando all’implementazione del Pgii, il partenariato promosso dagli Usa in funzione anti-Via della Seta), per quanto riguarda Gaza la richiesta dovrebbe essere quella di accettare la proposta avanzata da Biden. Ovvero, allentare l’escalation israeliana verso una «offensiva militare su vasta scala» a Rafah.

IL PIANO MATTEI

Nel testo, l’Italia ha ottenuto anche l’inserimento di un riferimento ad una sorta di «coalizione di volenterosi» contro i trafficanti di esseri umani. Nel dettaglio il G7 adotterà qualcosa di molto simile all’intesa siglata da Giorgia Meloni e Rishi Sunak sul punto. Un modello in otto punti che va dalla collaborazione delle intelligence all’armonizzazione giuridica, fino all’incremento della protezione delle frontiere e alla cooperazione per favorire i rimpatri.

Un ulteriore spazio, su input della premier, sarà infine dedicato al piano Mattei. Ci sarà infatti una sessione di lavoro aggiuntiva dedicata, a cui parteciperanno anche il ceo di BlackRock, il fondo di investimento più liquido del mondo, Larry Fink, il ceo di Microsoft, Satya Nadella, ma anche un pezzo importante dell’economia italiana con l’ad di Cdp, Dario Scannapieco, l’ad di Eni Claudio Descalzi, l’ad di Enel Flavio Cattaneo e l’ad di Sace Alessandra Ricci.