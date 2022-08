Mosca sostiene che i problemi dell'Europa col gas sono dovuti alle 'sanzioni relative ad aspetti tecnologicì e che la Russia è pronta a onorare gli obblighi di fornitura ai paesi stranieri. Tutto questo in una giornata in cui dDopo aver toccato un picco a 284 euro, il prezzo del gas è in calo. All'hub olandese Ttf si attesta attualmente a 264 euro al mwh in calo del 3,156%.

Milano, teleriscaldamento: utenti esclusi dagli sgravi fiscali, parte la petizione online https://t.co/MwpHivVHbR — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 30, 2022

Bollette in vetrina, bar e ristoranti mostrano i costi esorbitanti delle forniture di gas e luce

Gas, la posizione del Cremlino

Ad ostacolare le forniture di gas russo verso l'Europa sono solo «le sanzioni relative ad aspetti tecnologici» da parte dell'Occidente. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, aggiungendo che le azioni europee sono «difficili da capire e impossibili da spiegare», costringendo i cittadini «a pagare per esse». Peskov ha criticato quelle che ha definito «le azioni irrazionali degli europei, che sono molto difficili da capire e, probabilmente, impossibili da spiegare, ma per le quali i cittadini comuni devono pagare un alto prezzo». Il portavoce si riferiva in particolare alle difficoltà per il ritorno in Russia di una turbina della Siemens per il gasdotto Nord Stream sottoposta a manutenzione in Canada.

Bollette, le aziende alimentari che rischiano di non riaprire. La Filiera: aumenti del 300%

L'allarme di Confesercenti

«In autunno si rischia il collasso di tantissime imprese anche in Sardegna». Secondo le stime di Confesercenti, elaborate su dati Innova, Unioncamere e Agenzia Entrate, il caro energia sta per creare un tracollo senza precedenti: «a rischio 12mila imprese dei settori commercio e turismo, 6500 del settore artigianato, per un totale di circa 46mila addetti/ posti di lavoro». Bollette dell'energia raddoppiate e, in qualche caso triplicate, renderanno per molte attività impossibile proseguire e saranno costrette a chiudere i battenti. «Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva in media 6.700 euro per le bollette di luce e gas, nei prossimi dodici mesi, se gli aumenti attuali resteranno costanti, lo stesso bar arriverà a spendere 14.740 euro. Un aumento del 120% e un'incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9% al 10,7% - fa sapere Confesercenti - Allo stesso tempo una struttura ricettiva media vedrà lievitare la spesa per la bolletta energetica da 45.000 euro a 108.000 euro (+140% con un'incidenza del 25% sui ricavi). Non si salvano neanche i negozi di vicinato che passeranno da 1.900 euro a 3.420 euro (+80%), e i ristoranti da 13.500 euro a 29.700 euro (+120%)». «Il caro bollette - spiega Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna - ormai sta diventando incontrollabile ed è necessario attivare interventi di sostegno più incisivi e drastici. Gli attuali interventi di sostegno fin qui adottati dal governo, scadranno fra settembre ed ottobre, dopo ci sarà il baratro. Ô necessario prima di tutto estendere anche alle piccole imprese il credito d'imposta per l'energia elettrica e aumentarne la percentuale, ma soprattutto intervenire alla fonte per calmierare i prezzi dell'energia, mettere un limite. Corriamo davvero il rischio di un collasso per la nostra economia». «La situazione è estremamente seria - continua Gian Battista Piana, direttore dell'associazione - la preoccupazione cresce di giorno in giorno. Se come si vocifera ci dovessimo trovare costretti ad affrontare un inverno all'insegna dell'austerità con possibili coprifuoco per risparmiare energia, chiusura anticipata di negozi, bar, ristoranti e taglio dell'illuminazione pubblica sarà un autentico disastro, un colpo mortale per le imprese dei settori da noi rappresentati che già »in pandemia« hanno pagato un conto troppo salato».