Russia-Ue, la sfida del gas. Decreto di Putin: metano pagato solo con i rubli. La Ue: non cederemo all’ultimatum

Pagamento in rubli o stop alle forniture: Vladimir Putin torna a dettare le regole sull’acquisto del gas, ma l’Europa non ci sta e ribadisce che si tratta di un ricatto. Appena poche ore dopo la parziale battuta d’arresto del portavoce del Cremlino, che aveva parlato di ritardi tecnici per la messa a punto della tecnologia necessaria, Mosca è tornata a premere sull’acceleratore, con Putin che ieri ha firmato il decreto presidenziale in vigore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati