Ucraina, Shiahb Eldin: «Il gas russo serve all'Europa e le sanzioni sono inefficaci»

Professor Shiahb Eldin, la guerra Russia-Ucraina sta definendo nuovi equilibri in Europa sulla fornitura del gas e del petrolio provenienti da Mosca. Cosa ne pensa?

«La rapida escalation delle cosiddette operazioni militari speciali in una major guerra totale in Ucraina risponde Adnan Shihab Eldin, kuwaitiano, già segretario generale dell'Opec, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, docente all'Università di Vienna e tra gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati