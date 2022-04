Gas russo, stop alle forniture in Polonia: impennata dei prezzi sui mercati europei

La Russia ha deciso di sospendere tutte le forniture di gas alla Polonia in base al contratto Yamal. A riportarlo è il sito polacco Onet, ripreso dall'agenziaTass, che a sua volta cita fonti governative e del settore energetico di Varsavia. Secondo le ultime indiscrezioni, una squadra di crisi si sarebbe riunita presso il ministero del Clima polacco per affrontare il caso. Secondo il sito dalla Russia non è invece ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Lo scorso settembre il commissario del governo di Varsavia per le infrastrutture energetiche strategiche, Piotr Naimski, aveva dichiarato che la Polonia non avrebbe più avuto bisogno di forniture di gas russo consegnate attraverso il gasdotto Yamal a partire da ottobre 2022 dato l'inizio delle consegne di gas del mare del Nord attraverso il nuovo gasdotto baltico. «Il contratto russo scadrà l'anno prossimo - aveva detto - e non lo prolungheremo».

Impennata dei prezzi

Improvvisa accelerazione del prezzo del gas sui mercati europei: il metano, piuttosto calmo per tutto il pomeriggio, è schizzato fino a 107 euro al megawattora, con un aumento massimo del 17% rispetto a ieri, sulle ipotesi di uno stop o comunque di un rallentamento delle forniture dalla Russia verso la Polonia. Il prezzo del gas sul listino di riferimento di Amsterdam ha poi provato ad assestarsi attorno a quota 100 euro. Le ipotesi di stop delle forniture russe verso la Polonia sono state citate da Bloomberg riprendendo siti specializzati e di informazione polacch

Lo Yamal-Europe

Lo Yamal-Europe fu il primo gasdotto costruito in epoca postsovietica da Gazprom, e rappresentava parte della nuova strategia energetica russa, improntata sulla diversificazione delle rotte alternative all’Ucraina. L’infrastruttura fu costruita per collegare i giacimenti siberiani con la Germania, mercato di riferimento, attraversando la Bielorussia e la Polonia. Il progetto fu siglato nel 1993, tramite un accordo intergovernativo tra Bielorussia, Russia e Polonia, e la sua costruzione iniziò nel 1994. Inoltre, il gasdotto fu definito un’infrastruttura prioritaria dall’Unione Europea, che la inserì nel Trans-European Networks Programme. Oltre a bypassare l’Ucraina, il gasdotto venne realizzato per altri due scopi: rompere il monopolio di Rhurgas in Germania a favore di Wintershall e destinare gli extra volumi ai Paesi europei.