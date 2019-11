Dimentica il finestrino abbassato e trova l'auto occupata dai gatti

Te descuidas y convierten tu auto en un parque de juegos...para gatos 🐱🤪 pic.twitter.com/8MS6ZBWgLG — RT en Español (@ActualidadRT) 12 novembre 2019

Un giovane americano nel lasciare la sua auto ha dimenticato il vetro del finestrino anteriore abbassato, tornando al veicolo ha trovato il mezzo occupato da alcuni gatti . Tentando di salire in auto, il giovane non ha potuto fare a meno di rendersi conto che ben sei gatti randagi si erano impossessati della sua macchina.Alla vista del giovane i sei felini sono letteralmente impazziti e hanno che cominciato a saltare freneticamente spaventati mentre cercavano di scappare dal veicolo. Dalle immagini del breve, si può notare come uno dei felini entra e esce ripetutamente del veicolo in un moto frenetico.