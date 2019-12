Sente l’odore del latte e sale nella carrozzina: gatto soffoca bimba di 9 mesi

Ultimo aggiornamento: 15:47

Unè entrato nelladi unae l’ha uccisa soffocandola «dopo essere stato attratto dall’odore del». La piccola di nove mesi, di nome, era stata lasciata nel cortile di casa mentre sua madre era salita un attimo nell’appartamento. Ma quando la ventiduenneandò a controllare la figlia trovò uno dei suoi dueche giaceva sul viso della. Il felino, spaventato, è saltato fuori dalla carrozzina, manon respirava già più.Snezhana ha chiamato subito i soccorsi, ma la piccola era morta soffocata. Il paramedico diha raccontato: «C’era un odore di latte, un posto caldo, il gatto è entrato nella carrozzina per riscaldarsi. La bambina era ben vestita, le braccia erano aperte. Quando siamo arrivati, era ancora calda». E ha aggiunto: «Abbiamo trovato ilin stato di morte clinica. Sono corso lì, l’ambulanza è arrivata rapidamente. Ma non abbiamo potuto aiutarla... abbiamo cercato di rianimarla per 30 a 40 minuti».era l’unica figlia di Snezhana e Alexander, vivono a, una città situata sulle rive del fiume Buh Meridionale, nell’centrale. Il poliziotto Pavlo Darmorgrai ha spiegato: «La madre ha visto ilsdraiato sulla... che dormiva sulla sua testa. Ma la piccola era già morta. Il corpo è stato inviato a esperti forensi, è stata eseguita un’. L’opinione preliminare dell’esperto è che si tratta di. Non ci sono più lesioni sul corpo della piccola». E ha poi aggiunto che la morte è stata “accidentale”.