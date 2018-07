Gaza, cannonate dell'esercito israeliano: due persone uccise

Un drammatico appello a tutte la parti affinchè cessino le ostilità a Gaza è stato lanciato stasera dall'emissario dell'Onu per il Medio Oriente Nickolay Mladenov con un messaggio su twitter. «Tutti a Gaza devono fare un passo indietro, prima del baratro» ha scritto. «Non la settimana prossima, non domani, ma adesso». «Quanti vogliono provocare un nuovo conflitto fra palestinesi ed israeliani non devono riuscire nel loro intento» ha aggiunto.

Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ed il capo di stato maggiore gen. Gady Eisenkot hanno convocato stasera consultazioni urgenti nella sede del ministero della Difesa a Tel Aviv. Lo riferiscono i media. In mattinata Lieberman aveva compiuto un sopralluogo al confine con Gaza. Fonti locali riferiscono intanto da Gaza di un raid aereo in corso in altri due rioni di Gaza City, Zaitun e Tuffah.

Due persone sono state uccise da cannonate sparate dall'esercito israeliano verso una postazione palestinese a Khan Yunes, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Sanità locale. Fonti giornalistiche aggiungono che, in seguito a un incidente di confine di natura ancora imprecisata, l'artiglieria israeliana ha colpito quattro obiettivi palestinesi.Secondo la stampa locale, oltre 140 palestinesi sono stati uccisi finora dal fuoco israeliano nel corso delle continue manifestazioni lungo il confine orientale della Striscia. Il numero complessivo dei feriti e degli intossicati è di 16.496. I feriti gravi sono 319. Intanto fonti locali osservano che il blocco del valico commerciale di Kerem Shalom fra Israele e Gaza ha provocato negli ultimi giorni nella Striscia una forte penuria di bombole di gas da cucina.Lo scontro è esploso al confine fra Gaza ed Israele mentre nella zona erano in corso manifestazioni di massa palestinesi. Lo riferisce l'emittente televisiva Canale 10. Fonti palestinesi precisano che cannoni israeliani hanno colpito una postazione dell'ala militare di Hamas presso il campo profughi di al-Bureij.Cecchini palestinesi hanno poi aperto il fuoco verso un'unità dell'esercito israeliano che si trovava lungo il confine con Gaza. Lo ha riferito la televisione israeliana Canale 10. Si tratta del primo incidente del genere da quando, a fine marzo, Hamas ha iniziato a organizzare manifestazioni di massa settimanali lungo il confine. Fonti palestinesi aggiungono che un soldato è stato colpito. In Israele non c'è per ora conferma.Le manifestazioni di oggi nella Striscia di Gaza, nell'ambito della 17ma Marcia del Ritorno, nel mezzo dell'escalation di minacce da parte israeliana di sferrare un nuovo attacco contro la Striscia assediata, si sono svolte sotto lo slogan "Il complotto contro i diritti dei rifugiati non passerà".L'Alto comitato nazionale per la Grande Marcia del Ritorno e la rottura dell'assedio ha annunciato in un comunicato «la continuazione, lo sviluppo e l'ampliamento delle 'marce del ritorno', che rappresentano una barriera protettiva nazional popolare a difesa delle istanze e dei diritti del nostro popolo».«Le continue minacce dell'occupazione non ci faranno paura e non fermeranno queste marce», si legge nel comunicato, che fa appello alla popolazione palestinese a partecipare alle iniziative di questo venerdì nei campi profughi palestinesi che sorgono lungo la linea di separazione con Israele a est della Striscia di Gaza.Le Brigate Ezzeddin al-Qassam - ala militare di Hamas - avevano avvertito Israele che pagherà «un prezzo elevato» per aver provocato ieri la morte di un suo membro, Abdel Karim Radwan, in un incidente di confine legato al lancio di palloni incendiari.