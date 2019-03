Gaza, dopo una notte d'inferno scatta tregua con Gerusalemme: stop al lancio di razzi e ai raid, 7 feriti israeliani, 25 palestinesi

Su istruzione delle autorità di Hamas, tutte le scuole sono state aperte e così pure gli uffici pubblici, mentre nelle zone israeliane limitrofe alla Striscia le scuole sono chiuse. Negli ospedali palestinesi è stato allentato lo stato di allerta. Nei bombardamenti di ieri sono stati feriti, secondo fonti mediche, complessivamente 25 palestinesi, quasi tutti in modo non grave.



L'escalation militare è stata innescata dal lancio dalla striscia di Gaza di un razzo lunedì su una casa a nord di Tel Aviv. Sette le persone ferite, tra le quali due bambini. Abitavano in una casa 30 km a nord di Tel Aviv. Il razzo, riportano i quotidiani israeliani, ha colpito un'abitazione a Mishmeret, nella municipalità di Kfar Saba. Dopo l'impatto l'edificio è crollato. Si tratta, dai primi accertamenti, del razzo che ha compiuto il tragitto più lungo dal 2014 di quelli lanciati dalla striscia di Gaza ovvero da una rampa, secondo Israele, a Rafah, circa 140 km più a sud del lunogo di caduta.







LA LUNGA NOTTE

Non aveva retto il cessate il fuoco del lunedì pomeriggio tra Israele e Hamas. L'esercito dello Stato ebraico ha dato notizia di 60 lanci di razzi da Gaza dalle 22 di ieri sera, mentre raid israeliani hanno colpito una quindicina di obiettivi nella Striscia, tra cui due siti militari. Secondo un portavoce dell'esercito, alcuni dei razzi lanciati sono stati intercettati dalla contraerea israeliana, mentre a maggior parte sono caduti in zone disabitate. Il cessate il fuoco era stato annunciato ieri sera da un portavoce di Hamas, secondo cui l'Egitto aveva mediato una tregua tra il movimento e le forze israeliane. In realtà dallo Stato ebraico non era arrivata alcuna conferma.





NETANYAHU

Hamas deve sapere che «non esiteremo ad entrare e fare tutti i passi necessari» collegati «ai bisogni di sicurezza di Israele». Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo essere partito da Washington per rientrare in patria. «Abbiamo dato una risposta molto, molto potente» ad Hamas, ha aggiunto riferito dal suo ufficio. Netanyahu ha detto che appena arrivato in Israele andrà subito al ministero della difesa a Tel Aviv.



L'ONU

l segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è «fortemente preoccupato» per i recenti sviluppi in Israele e nella striscia di Gaza e sollecita tutte le parti ad esercitare la massima moderazione. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric. «Il lancio del razzo da Gaza verso Israele è una violazione grave e inaccettabile. Siamo a conoscenza degli ultimi rapporti dei bombardamenti su Gaza», ha detto Dujarric: «Continuiamo a lavorare con l'Egitto e tutte le parti interessate per cercare una de-escalation della situazione».

Martedì 26 Marzo 2019, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 12:54

