Medio Oriente, Biden: «Prego perché tregua regga. Soluzione due stati è l'unica risposta»

«Prego perché questo cessate il fuoco regga». «C'è ancora bisogno della soluzione dei due stati, è l'unica risposta». Joe Biden si è espresso così nelle scorse ore durante una conferenza stampa a seguito dell'incontro alla Casa Bianca con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, dopo la tregua tra Israele e Hamas che ha posto fine a 11 giorni di ostilità. «Non c'è nessun cambiamento - ha detto il presidente americano - nel mio impegno rispetto alla sicurezza di Israele. Punto. Nessun cambiamento».

«Fin quando nella regione non si dirà inequivocabilmente che viene riconosciuto il diritto di Israele a esistere come stato ebraico indipendente, non ci sarà pace», ha proseguito per poi parlare dell'impegno per la ricostruzione di Gaza, controllata da Hamas. È una priorità quella di «ricostruire le case» distrutte durante le ostilità, ma «senza dare a Hamas l'occasione» di ricostruire il suo sistema di armamenti. «Hanno bisogno di aiuto e lo faremo», ha affermato il presidente.