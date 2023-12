Gaza, Mosca chiede ad Hamas di rilasciare gli ostaggi. Israele: tre morti in raid su cellula di «terroristi» a Jenin

di Marco Ventura

«Liberate gli ostaggi». L'appello, o intimazione, non arriva questa volta da Israele o dagli Stati Uniti, ma dalla Russia, dopo che domenica si è svolto un durissimo colloquio telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente Putin (il tema: l'appoggio di Mosca all'Iran e i suoi contatti con l'ala politica di Hamas). Ieri, il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, il braccio destro di Lavrov per le missioni difficili, ha parlato col numero due del direttorio di Hamas, Mousa Abu Marzouk, con il segretario generale dell'Unione democratica palestinese, Saleh Rafat, e con uno dei capi del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Maher Taler. E accanto alla «necessaria cessazione delle ostilità e soluzione immediata di tutti i problemi umanitari», ha fatto sapere di aver chiesto il «rilascio degli ostaggi».

LA MINACCIA

Proprio ieri il portavoce di Hamas, Abu Obaida, ha detto ancora una volta che «Israele e i suoi alleati non potranno riavere vivi i prigionieri senza un accordo di scambio e accettare le condizioni dell'ala militare di Hamas».

Una chiara minaccia, riferita ai 117 ostaggi ancora a Gaza. Venti sarebbero stati uccisi dal 7 ottobre, secondo Israele, e i loro corpi vanno restituiti. Un'israeliana liberata di recente ha detto di avere raccolto lo sfogo di tre ostaggi, donne, che le avrebbero raccontato di essere state «aggredite sessualmente» e di essere «molto provate psicologicamente». Ma ci sarebbero testimonianze anche su maltrattamenti di altri ostaggi. Hamas non solo continua a usare il ricatto degli israeliani ed ebrei catturati il 7 ottobre nei Kibbutz e alla festa musicale del deserto e trascinati a Gaza, ma insiste nel lanciare razzi sul centro di Israele, per quanto lo scudo di Iron Dome riesca a neutralizzarli quasi tutti.

L'ESERCITO

È ora il momento di massima pressione dell'esercito israeliano dentro la Striscia, con il segretario di Stato Blinken che secondo l'Economist avrebbe limitato l'appoggio americano fino a inizio gennaio. Per la prima volta dal 2006 sono stati lanciati rifornimenti dal cielo alle truppe dislocate nella Striscia. Soprattutto, acqua potabile. E i combattimenti infuriano sia attorno al campo profughi di Jabalia, a Nord, sia nella città meridionale di Khan Younis, dove si troverebbe il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar. L'ufficio umanitario dell'Onu, l'Ocha, ha denunciato bombardamenti israeliani su ospedali e palazzi residenziali, con un bilancio di morti che stando al ministero della Sanità di Hamas avrebbe superato i 18mila, e feriti quasi a quota 50mila.

VITTIME CIVILI

Gli israeliani, da parte loro, assicurano di voler evitare vittime civili e ammettono che certi militari si sono comportati in modo contrario alle regole di guerra e alla deontologia del soldato. Riferimento anche alla circolazione di foto in cui si vedono file di prigionieri palestinesi in mutande, pantaloni calati, esposti all'umiliazione della piazza e della rete. Nega però, l'Idf, che siano state accese le candele di Hanukkah, la Festività ebraica delle Luci, nella piazza in cui i prigionieri palestinesi erano stati esibiti. La piazza sarebbe un'altra, a un paio di chilometri. Per Israele, resta prioritario fare tabula rasa della capacità militare di Hamas e uccidere il suo leader, Sinwar. «Non ha scelta afferma il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant il suo destino è lo stesso di qualsiasi comandante di Hamas: arrendersi o morire. Non c'è una terza opzione. Specie adesso che siamo a una svolta e Hamas è vicina al collasso». Tra le accuse all'esercito con la Stella di David, quella di uso illegale delle bombe al fosforo, sul quale il consigliere Usa per la sicurezza nazionale, John Kirby, esprime preoccupazione e promette che Washington raccoglierà informazioni, per capire se le bombe, come sostiene Israele, siano state impiegate o meno in modo legittimo.

L'ONU

Prosegue anche lo scontro diplomatico tra Israele e l'Onu, con Tel Aviv che contesta a una rappresentanza del Consiglio di sicurezza la decisione di tornare al Valico di Rafah. «Siete di parte». E l'Unione europea, per bocca del suo Alto Rappresentante, Josip Borrell, annuncia che verrà discussa la proposta di Italia, Francia e Germania di «sanzionare i leader di Hamas». Infine, Joe Biden ha deciso di festeggiare Hanukkah alla Casa Bianca, presente il marito (ebreo) della vicepresidente Kamala Harris, il second gentleman Doug Emhoff, mentre 630 docenti di Harvard si sono invece schierati, in nome della libertà di pensiero dell'accademia, contro le dimissioni chieste alla rettrice, Claudine Gay, per non avere condannato in modo netto il 7 ottobre e il risorgere dell'antisemitismo nell'ateneo. Unico spiraglio, una fonte israeliana che in serata non esclude la ripresa di negoziati per una nuova tregua, con scambio di prigionieri.