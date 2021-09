Gb, contagi boom (35.000) e 207 morti in 24 ore: numeri allarmanti con picco dal primo di marzo

​Contagi boom (35.000) e 207 morti in 24 ore in Gran Bretagna, e torna l'allarme Covid nel Paese nonostante la copertura vaccinale sia giunta al 78,9%. Tornano a salire a 35.000, circa 3.000 più di ieri seppure su una somma di test risalita da 700.000 a quasi un milione, i contagi giornalieri da Covid alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito. Mentre il bilancio dei morti, appesantito solo in parte dai ritardi statistici di dati riferiti al weekend, tocca quota 207 nelle 24 ore, picco dal primo marzo.

Intanto il totale dei ricoveri rimbalza a oltre 7.500, con un impatto che resta nettamente inferiore rispetto a quello delle ondate precedenti della pandemia, ma che comunque inquieta malgrado una copertura vaccinale giunta al 78,9% degli over 16 con due dosi e al 88,5% con una.

